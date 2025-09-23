Αιγάλεω: Στη φυλακή ο 32χρονος για επιθέσεις κατά γυναικών

Σε φυλάκιση δύο ετών καταδικάστηκε 32χρονος για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Οι καταθέσεις μαρτύρων και θυμάτων.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στον 32χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο καταδικασθείς, για τον οποίο υπάρχει ανοιχτή δικογραφία για εμπρησμούς, ομολόγησε τις επίθεσεις που έλαβαν χώρα πριν περίπου μία εβδομάδα, δίχως ωστόσο να μπορεί να δικαιολογήσει την αιτία των πράξεων.

«Εχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι μου και δεν λειτουργώ σωστά» είπε, ενώ ισχυρίστηκε πως δεν έχει καμία ανάμνηση των επιθέσεων. Όπως είπε, «δεν ήθελα να κάνω κακό. Ξαφνικά υπάρχει μια πίεση στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να το δικαιολογήσω».

Κατά τη διαδικασία, κατέθεσε μία γυναίκα που δέχθηκε επίθεση, αλλά και γονείς των ανηλίκων θυμάτων του. «Περπατούσα στο Αιγάλεω μαζί με την κόρη μου. Ξαφνικά νιώθω μια πίεση πίσω μου, σαν κάτι να με σταματάει, να μην μπορώ να κουνηθώ. Μου πιάνει το μπράτσο, με αγκαλιάζει σαν κεφαλοκλείδωμα. Ήταν κολλημένος επάνω μου, ήταν τελείως ξαφνικά όλα. Είχε κολλήσει το σώμα του πάνω μου και το πρόσωπο του ήρθε με το δικό μου. Ανέπνεε στο αφτί μου και μετά όταν έφυγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα» κατέθεσε η γυναίκα.

«Η γυναίκα μου με ενημέρωσε πως το παιδί περπάταγε στο δρόμο, πήγε από πίσω και την άρπαξε από το λαιμό, την πέταξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, στο στόμα. Το παιδί φώναξε και από τις φωνές βγήκε κάποια κοπέλα και τον τράβηξε» κατέθεσε ο πατέρας της 14χρονος, ενώ η μητέρα της 17χρονης ανέφερε πως άκουσε το παιδί της να φωνάζει έξω από το σπίτι τους: «το παιδί ήταν στην είσοδο του σπιτιού, άνοιξα την πόρτα για να μπει. Εκείνος σήκωσε την μπλούζα του κατέβασε το παντελόνι του και ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά της. Η κόρη μου προσπαθούσε να κρατήσει απόσταση από τον δράστη».