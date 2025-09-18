Αιγάλεω: Προφυλακίστηκε ο 32χρονος που συνελήφθη για παρενόχληση και εμπρησμό στον Υμηττό

Ο 32χρονος, που συνελήφθη για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και κατηγορείται και για εμπρησμό στον Υμηττό, οδηγήθηκε στη φυλακή.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 32χρονος που κατηγορείται για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό και τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ύστερα από μια σύντομη απολογία, δίχως να συνοδεύεται από δικηγόρο. Κατά πληροφορίες, ομολόγησε την εμπλοκή του στους εμπρησμούς και υποστήριξε πως δεν είχε να φάει.

Νωρίτερα, ο 32χρονος βρέθηκε στο αυτόφωρο καθώς κατηγορείται και για επιθέσεις κατά τριών γυναικών στο Αιγάλεω. Η δίκη αναβλήθηκε ωστε να κλητευθούν τα θύματα να καταθέσουν, ύστερα από αίτημα του κατηγορούμενου.