Ακινητοποιήθηκε ο Οδoντωτός κοντά στο Διακοφτό – Απεγκλωβίζονται από την ΕΜΑΚ οι επιβάτες

H επέμβασης της 6ης ΕΜΑΚ χρειάστηκε για να απεγκλωβιστούν επιβάτες του Οδοντωτού σιδηροδρόμου.

Ακινητοποιήθηκε πάλι ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα στο 7,4 Χιλ. Χάλασε και το 2ο βαγόνι που μετέβαινε για να περισυλλέξει τους επιβάτες και να τους οδηγήσει σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε σημείο βραχώδες, απόκρημνο, με βράχια. Στην περιοχή μεταβαίνει 6μελης ορειβατική ομάδα έρευνας και διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ προς απεγκλωβισμό τους.