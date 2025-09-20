Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι – Έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνια

Βλάβη προκλήθηκε σε συρμό του ΗΣΑΠ προς Πειραιά. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στο Μοναστηράκι προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/09), όταν συρμός του ΗΣΑΠ που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην αποβάθρα, ύστερα από καθοδήγηση του προσωπικού. Ωστόσο, η ανησυχία εντάθηκε όταν παρατηρήθηκαν καπνοί να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ αναφέροντας: «Σας ενημερώνουμε, πως στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες, λόγω έντονης μυρωδιάς, που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός».