Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι – Έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνια

Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι – Έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνιαΔιαβάζεται σε 1'
Βλάβη προκλήθηκε σε συρμό του ΗΣΑΠ προς Πειραιά. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στο Μοναστηράκι προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025 18:06
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/09), όταν συρμός του ΗΣΑΠ που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην αποβάθρα, ύστερα από καθοδήγηση του προσωπικού. Ωστόσο, η ανησυχία εντάθηκε όταν παρατηρήθηκαν καπνοί να βγαίνουν από τα βαγόνια του τρένου.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ αναφέροντας: «Σας ενημερώνουμε, πως στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου 20/09 στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά αποβίβασε τους επιβάτες, λόγω έντονης μυρωδιάς, που πιθανότατα προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα. Ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο Αμαξοστάσιο και τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός».