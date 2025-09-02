Αλεξανδρούπολη: Με αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν τον Α. Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Εντονες ήταν οι διαμαρτυρίες των εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης στην υποδοχή του Άδωνι Γεωργιάδη.

Με αποδοκιμασίες, γιουχαΐσματα και συνθήματα “αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας” υποδέχθηκαν τη Δευτέρα τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Από αυτό ξεκίνησε το πρωί την επίσκεψη του στο νομό Έβρου ο κ.Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Παναγιώτη Μποζατζίδη. Παρόντες ήταν επίσης, όπως αναφέρει το evros-news.gr, ο Διοικητής Βαγγέλης Ρούφος, ο Αναπληρωτής Διοικητής Κώστας Γκοτσίδης και τα μέλη της διοίκησης του ΠΓΝΑ.

Εκεί ήταν όμως κα ο εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και άλλο προσωπικό, που με πανό και συνθήματα αποδοκίμασαν έντονα τον Υπουργό λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο. Με επικεφαλής την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Κέντρων Υγείας Θράκης και τον Σύλλογο Εργαζομένων διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις προσωπικού, την υποστελέχωση σε όλους τους τομείς, την έλλειψη ασθενοφόρων και άλλα προβλήματα του νοσοκομείου τους αλλά και της υγείας γενικότερα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΙΝΟΚΥΘ του έθεσαν το θέμα του επικουρικού προσωπικού, αναφέροντας ότι αποτελεί το 50% του ΠΓΝΑ, αλλά ο κ.Γεωργιάδης αντέδρασε και απάντησε λέγοντας: “Εμείς μετράμε όλο το προσωπικό και το επικουρικό άρα αφήστε τα κόλπα“. Οι εργαζόμενοι ανταπάντησαν ότι δεν έχουν πάρει ακόμα τις άδειες τους για το 2022 και 2023 λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Υγείας είπε: “Παρά την αρχική… θερμή υποδοχή, όπως είδατε κάναμε μια πολιτισμένη και εποικοδομητική συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και τους εργαζόμενους για τις προσπάθειες που καταβάλλουν γιατί παραλάβαμε ένα νοσοκομείο με πάρα πολλά προβλήματα και η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας και θέλω να πω στον Διοικητή να συνεχίσει έτσι”.