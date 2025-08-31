Σύρος: Έντονες αποδοκιμασίες εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Υπουργός Υγείας αποδοκιμάστηκε έντονα στη Σύρο από συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το νοσοκομείο του νησιού.

Υπό έντονες αποδοκιμασίες του συγκεντρωμένου κόσμου αποχώρησε ο Αδωνις Γεωργιάδης από το νοσοκομείου της Σύρου το οποίο επισκέφθηκε την Κυριακή.

Ο Υπουργός Υγείας εγκαινίασε νέα μονάδα εντός νοσοκομείου (που χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια ιδιώτη) ενώ συναντήθηκε με αντιπροσωπεία εργαζόμενων που του εξέφρασαν μία σειρά από σοβαρά παράπονα σχετιζόμενα με τις δυσλειτουργίες του νοσοκομείου. Του παρέδωσαν μάλιστα και υπόμνημα με την αναλυτική κατάσταση του νοσοκομείου.

Όταν αποχώρησε, οι συγκεντρωμένοι τον αποδοκίμασαν έντονα ενώ κάποιοι πέταξαν μπουκάλια στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Ο χώρος του νοσοκομείου της Σύρου είχε αποκλειστεί νωρίς από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες επέτρεπαν την είσοδο μόνο σε εργαζόμενους.