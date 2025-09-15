Ανακοίνωση του ΟΣΕ για την ακινητοποίηση του τρένου στην Τιθορέα – Καταγγέλλει δολιοφθορά

Για δολιοφθορά κάνει λόγο ο ΟΣΕ σε ανακοίνωσή του για την βλάβη στην τηλεδιοίκηση που προκάλεσε την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας 521 για 95 λεπτά.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΣΕ για την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας στην Τιθορέα στις 07:00 το πρωί της Κυριακής (14/09), που εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια- Σφίγγα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η βλάβη προέκυψε από δολιοφθορά και αποκαταστάθηκε εντός 18 ωρών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΣΕ:

«Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι χθες το πρωί, στις 05:45, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο τηλεδιοικούμενο τμήμα από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θήβας έως τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Δαύλειας.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας, την απώλεια απεικόνισης και τη μη δυνατότητα χειρισμών στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας προκειμένου να αποκαταστήσουν το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα το προσωπικό κυκλοφορίας προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Με συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων συνεργείων, επετεύχθη πλήρης αποκατάσταση σε λιγότερο από 18 ώρες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος η κυκλοφορία διεξήχθη με αυστηρή τήρηση των κανόνων του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας.

Στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη, μετέβη τεχνικό κλιμάκιο για αυτοψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε προηγηθεί ενέργεια δολιοφθοράς, καθώς οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι. Κάτι που προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό που παραδόθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Ο ΟΣΕ θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου».