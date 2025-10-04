Αναζητούνται οι παραλήπτες των όπλων από τον Έβρο

Συνεχίζεται η έρευνα για να εντοπιστεί και το οπλουργείο με τον 3D εκτυπωτή όπου θα τύπωναν πλαστικά μέρη των όπλων για να τα συναρμολογήσουν με τα επιπλέον μεταλλικά εξαρτήματα που μετέφεραν εκτός των 147 πιστολιών οι 13 Τούρκοι.

Συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να μπορέσουν να εντοπίσουν το εργαστήριο με τον 3D εκτυπωτή που θεωρούν ότι θα τύπωνε τα πλαστικά μέρη πιστολιών για τη συναρμολόγηση με τα επιπλέον μεταλλικά εξαρτήματα που είχαν μαζί τους οι συλληφθέντες εκτός των 147 καινούργιων πιστολιών.

Μάλιστα, οι Αρχές θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο, οι παραλήπτες θα πρόσθεταν τουλάχιστον 30 ακόμη πιστόλια στον οπλισμό τους.

Βεβαίως, εκτιμάται ότι ο οπλισμός αυτός θα κατέληγε σε μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ίσως και σε άλλες πόλεις της χώρας, παρότι η πλειονότητα των αρχηγικών τους στελεχών βρίσκεται ήδη στη φυλακή από προηγούμενες επιχειρήσεις και εξιχνιάσεις ανθρωποκτονιών από τις ελληνικές Αρχές.

Για τους 13 συλληφθέντες, άντρες και γυναίκες που πέρασαν με βάρκα τον Έβρο και τους έδωσε ο διακινητής τους σάκους με τα όπλα για να τα παραδώσουν όπως είπαν σε άτομο που θα τους περίμενε στην ελληνική πλευρά, η Ελληνική Αστυνομία αναμένει απαντήσεις από τις τουρκικές Αρχές αν είχαν απασχολήσει για κάτι στη χώρα τους. Οι περισσότεροι δεν φαίνονται πολύ συνεργάσιμοι και ίσως κάποιοι εξ αυτών να γνώριζαν τι μετέφεραν.

Ένας εξ αυτών είχε κινητό τηλέφωνο στην κατοχή του, που κατασχέθηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς και θα αναλυθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, καθώς εικάζουν ότι το είχε μαζί του για επικοινωνία με το μέλος του κυκλώματος που θα τους παραλάμβανε από το Σουφλί.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, με αφορμή αυτή την υπόθεση, έγιναν παράλληλες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό τυχόν ομοεθνών τους που ίσως είχαν γνώση ή εμπλοκή με την υπόθεση, χωρίς να βρεθεί σχετικό στοιχείο, ωστόσο έγιναν ακόμη τέσσερις συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Οι 13 συλληφθέντες από τον Έβρο οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα της Αλεξανδρούπολης.