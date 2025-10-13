Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την Τρίτη (14/10) η ΑΔΕΔΥ για το εργασιακό νομοσχέδιο. Ποιοι συμμετέχουν. Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

– Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

– Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

– Κατάργηση της εισφοράς 2%.

– Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

– Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

– Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Πλοία και λιμάνια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία». Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας

Στην απεργία θα συμμετέχει και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας.

“Θα μας βρουν στον δρόμο για μια ακόμη φορά γιατί τα παραπάνω μας αφορούν όλους! Δίνουμε συνέχεια στις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο 13ωρο και την «ευελιξία», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος.

Δημόσιος τομέας

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Τα βασικά αιτήματά της:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2&3, Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλλουν πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας “επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο. Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας, δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση”.

Και διεκδικούν:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του Νομοσχεδίου

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους

Αναμένονται ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες από τα σωματεία εργαζομένων σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Τα συλλαλητήρια