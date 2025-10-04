Άρπαξαν το πορτοφόλι αντιπεριφερειάρχη ενώ δειπνούσε με τον Κυρανάκη

Ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν το πορτοφόλι, με 1.300 ευρώ, ενώ δειπνούσε με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη Γλυφάδα.

Καταγγελία ότι του άρπαξαν το πορτοφόλι ενώ δειπνούσε με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Νοτίου Τομέα, Χρήστος Θεοδωρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοδωρόπουλος το βράδυ της Παρασκευής ήταν μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σε εστιατόριο της Γλυφάδας, όταν άγνωστος του άρπαξε το πορτοφόλι μέσα από το σακάκι του.

Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, μέσα στο πορτοφόλι του είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά του έγγραφα. Άμεσα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας και κατέθεσε μήνυση.