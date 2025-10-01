Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγο μετά την εισαγωγή της στο Νοσοκομείο

Την τελευταία της πνοή έχασε μία 28χρονη εγκυμονούσα στην Άρτα, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο Νοσοκομείο της πόλης.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Άρτας για τον θάνατο μίας 28χρονης, η οποία διένυε τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, καθώς λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο Νοσοκομείο, έχασε τη ζωή της.

Η νεαρή γυναίκα, όπως αναφέρει το epiruspost.gr, μεταφέρθηκε αρχικά στη Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής.

Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε την μάχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.