Αρτέμιδα: 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από εκτεθειμένα καλώδια

Ένα 9χρονο κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία στην Αρτέμιδα, όταν ήρθε σε επαφή με γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού στην παιδική χαρά.

Οργή προκλήθηκε στην Αρτέμιδα από το περιστατικό που σημειώθηκε στην παιδική χαρά, όταν ένα 9χρονο κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού.

Το ατύχημα συνέβη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, λίγο πριν σκοτεινιάσει. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το ρεύμα έκοψε ξαφνικά σε όλη την παιδική χαρά. Η μητέρα, τρομοκρατημένη, έτρεξε να δει τι συνέβη και βρήκε την κόρη της να είναι μουδιασμένη και να κλαίει.

Σύμφωνα με το rpn.gr, το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε για παρακολούθηση και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού δεν ανησύχησε τους γιατρούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αμέσως μετά το ατύχημα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έφτασε στο σημείο και έκοψε το ρεύμα στην παιδική χαρά, το οποίο δεν επανήλθε για αρκετές ημέρες.

Οι γονείς του παιδιού υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που, αν δεν αντιμετωπιζόταν έγκαιρα, θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη. Η γιαγιά του παιδιού προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον, αλλά δεν ανέλαβε περαιτέρω δράση ή επικοινωνία με τους γονείς.

Η απάντηση του Δήμου ήταν ότι «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές», χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια άλλη ενέργεια.