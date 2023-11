Άρχων Οστιάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Λεωνίδας Τζώνης

Η τιμή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τον Δρ. Λεωνίδα Τζώνη.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος χοροστάτησε, την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στον Πατριαρχικό Ναό, στον Μ. Εσπερινό για την εορτή του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Αμέσως μετά τον Μ. Εσπερινό, ο Πατριάρχης απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Οστιαρίου στον Δρ. Λεωνίδα Τζώνη.

Στην αντιφώνησή του, ο τελευταίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Παναγιώτατο για τη μεγάλη τιμή που επεφύλαξε προς το πρόσωπό του, ενώ έκανε αναφορά στα 32 συναπτά έτη πνευματικής του σχέσης με τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο Δρ. Λεωνίδας Τζώνης είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής του Hellenic American University, NH, USA και του Hellenic American College. Το 2020 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, ενώ προηγουμένως διετέλεσε Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ.

Κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) από το Newcastle Business School, M.Sc in Finance and Investment και PG Certificate in Higher Education από το University of Durham, και πτυχίο Economics and Business Finance από το Brunel University. Το 2022 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Warsaw University of Business (Πολωνία).

Έχει διδάξει οικονομικά στο Durham University, όπου διετέλεσε μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού (2002-2006), στο Singapore Institute of Management, και σε προγράμματα εξ αποστάσεως του SOAS (University of London).