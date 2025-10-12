Αχαρνών: Εκτός κινδύνου το βρέφος που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του βρέφους που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην Αχαρνών. Συνελήφθη ο 27χρονος πατέρας του.

Καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του ενός έτους βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς το παιδί έχει απομακρυνθεί από τον άμεσο κίνδυνο και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10), όταν γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία για γυναίκα που καλούσε σε βοήθεια στο υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αχαρνών. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 27χρονος πατέρας, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών το προηγούμενο βράδυ ενώ βρισκόταν στον ίδιο χώρο με το κοριτσάκι, κάτι που εκτιμάται ότι επηρέασε την υγεία του βρέφους.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.