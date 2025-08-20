Δεύτερο τροχαίο με νεκρό στην Αττική – Μηχανάκι προσέκρουσε σε κολώνα

Tροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη όπου μηχανάκι προσέκρουσε σε κολώνα. Ο έτερος αναβάτης του οχήματος έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (20/8), αυτή την φορά στην οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Αιγάλεω.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μοτοσυκλέτα με δύο αναβάτες βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε κολώνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ ο ένας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο άλλος αναβάτης εξέπνευσε.

Σοβαρό τροχαίο και στην Αγία Παρασκευή – Νεκρός αναβάτης μηχανής

Νωρίτερα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική και συγκεκριμένα στην Αγία Παρασκευή, στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, όπου μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή προσέκρουσε σε ένα δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταματημένο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ο ίδιος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία.