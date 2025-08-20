Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα στην Αττική, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή, όπου μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ. Τουλάχιστον ένας σοβαρά τραυματίας.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με σύγκρουση ανάμεσα σε μηχανή και ΙΧ, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/8) στην Αγία Παρασκευή, στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή προσέκρουσε σε ένα δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταματημένο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, του οποίου η κατάσταση της υγείας θεωρείται κρίσιμη.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μεταφέρει τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία.