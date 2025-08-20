Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Σύγκρουση μηχανής με ΙΧΔιαβάζεται σε 1'
Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα στην Αττική, αυτή τη φορά στην Αγία Παρασκευή, όπου μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ. Τουλάχιστον ένας σοβαρά τραυματίας.
- 20 Αυγούστου 2025 10:57
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με σύγκρουση ανάμεσα σε μηχανή και ΙΧ, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/8) στην Αγία Παρασκευή, στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με το ΙΧ.
Μετά τη σύγκρουση, η μηχανή προσέκρουσε σε ένα δεύτερο όχημα που βρισκόταν σταματημένο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, του οποίου η κατάσταση της υγείας θεωρείται κρίσιμη.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μεταφέρει τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την τροχαία.