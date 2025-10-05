Διακοπές ρεύματος σε 9 δήμους της Αττικής σήμερα (5/10) – Οι περιοχές

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ σε ορισμένες περιοχές της Αττικής σήμερα (5/10). Δείτε αναλυτικά.

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή (5/10), ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι Δήμοι:

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ – ΔΙΓΕΝΗ – ΣΜΗΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΜΦΕΙΑΣ – ΣΙΠΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ – Δ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ – ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΤΟΥ – ΒΗΛΑΡΑ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ – ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ – ΡΙΖΑΡΗ – ΚΑΛΑΜΩΝ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΛΟΥΡΟΥ – ΕΔΕΣΣΗΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΣΟΛΩΜΟΥ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΓΟΥΝΑΡΗ – ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ – ΠΙΝΔΑΡΟΥ – ΚΑΒΑΛΑΣ

Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΣΠΕΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΣΠΕΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΦΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΡΕΔΑΙΣΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 141 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ – ΣΥΡΟΥ – ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΑΛΚΥΩΝΙΔΩΝ – ΓΑΖΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ.ΛΑΥΡΙΟΥΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΗΣΗΣ – ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ – ΟΝΕΙΡΩΝ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ – 16ΗΣ ΟΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΑΤΛΑΝΤΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός: ΑΛΩΠΕΚΗΣ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΖΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: 3ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Ζυγά οδός: 3ΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΔΗΜΑΡΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 μμ έως: 01:30 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΚΑΠΑΣΤΙΩΤΩΝ από: 08:00 μμ έως: 01:30 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 + 1Α απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΝΟ 19 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΟ 115 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΕΜΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: Σ.ΒΕΜΠΟ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

Μονά οδός: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΝΟ 53 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

ΠΑΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ – ΛΟΥΤΡΟ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΛΑΜΑΝΑΣ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ – ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ – ΝΗΡΕΩΣ – ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – ΕΡΓΙΝΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ – ΒΕΡΓΙΝΑΣ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ – Μ.ΑΣΙΑΣ – ΚΡΕΟΝΤΟΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ – ΟΛΥΝΘΟΥ – ΙΚΤΙΝΟΥ – ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ – ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ – ΘΑΣΟΥ – ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ – ΜΥΡΩΝΟΣ – ΦΕΙΔΙΟΥ – ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ – ΛΥΣΙΠΠΟΥ – ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ – ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΤΕΛΟΥΣ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ – ΟΜΗΡΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – ΒΟΥΤΥΡΑ – ΑΝΩΝΥΜΕΣ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ