Διαρροή φυσικού αερίου σε πάρκινγκ του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Διαρροή φυσικού αερίου υπήρξε το απόγευμα της Τρίτης στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, καθώς έσπασε αγωγός στο πάρκινγκ (P1), ενώ υπήρξαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αγωγός φυσικού αερίου έσπασε κατά τη διάρκεια έργων που γίνονται για το πολυώροφο παρκινγκ του αεροδρομίου “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή και η οσμή να είναι έντονη μέχρι τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων.

Σύμφωνα με όσα εξηγούν στο NEWS 24/7 στελέχη του αεροδρομίου, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ για προληπτικούς λόγους σταμάτησε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο σημείο των αφίξεων του αεροδρομίου για περίπου μία ώρα και λίγο πριν από τις 5.00 το απόγευμα αποκαταστάθηκε.

Φυσικό αέριο στην περιοχή χρησιμοποιεί μόνο το Sofitel, του οποίο και μέρος των εγκαταστάσεων έχει επηρεαστεί, ενώ το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” χρησιμοποιεί μόνο εναλλακτικές πηγές ενέργειες, ρεύμα και πετρέλαιο, και δεν επηρεάζεται καμία από τις πολύπλοκες λειτουργίες του.