Δηλητήριο ο αέρας στην Αχαΐα μετά τη φωτιά

Oι πυρκαγιές στην Αχαΐα απείλησαν ανθρώπινες ζωές, σκότωσαν άλλα είδη και κατέστρεψαν οικότοπους και κόπους μιας ζωής. Τώρα απειλούν την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Στην Αχαΐα λειτουργούν, 25 σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες και δη τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Στην Πάτρα υπάρχουν δυο, πιστοποιημένοι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σταθμοί στην πλατεία Γεωργίου και την πλατεία Δροσοπούλου.

Υπάρχουν κι άλλοι τέσσερις σταθμοί (Ρίο, Αγυιά, Τριών Ναυάρχων, Νέο Λιμάνι) που έχουν εγκατασταθεί με την οικονομική βοήθεια τοπικών φορέων.

Όλοι δείχνουν πως ο αέρας που αναπνέουν οι κάτοικοι της περιοχής που καιγόταν δυο ημέρες και μεταφέρει χημικές ουσίες, βακτήρια και τοξίνες από τις πυρκαγιές, είναι δηλητήριο.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης η συγκέντρωση μικροσωματιδίων PM 2.5 είναι 7.5 φορές μεγαλύτερη του ορίου που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (25μg/m3).

Τι αναπνέουν στην Αχαΐα

Μελέτη του Cambridge έχει διαπιστώσει ότι για κάθε επιπλέον 10 μικρογραμμάρια PM2.5 ανά κυβικό μέτρο, ο κίνδυνος άνοιας ενός ατόμου αυξάνεται κατά 17%.

Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακών και εγκεφαλοαγγειακών νοσημάτων και εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, με τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο να έχει χαρακτηρίσει τα PM2.5, ως καρκινογόνο ουσία.

Παρεμπιπτόντως, η αιθάλη που αφήνει πίσω η καύση έχει αέρια τεχνητών υλικών που έχουν καεί και μετάλλων, τα οποία ενώνονται και δημιουργούν επικίνδυνο μείγμα με καρκινογόνες ενώσεις.

Μπορείτε να τσεκάρετε τι συμβαίνει κάθε λεπτό εδώ.

Τι ακριβώς αναπνέουν στην Πάτρα

Τα εν λόγω σωματίδια που είναι μικρότερα της ανθρώπινης τρίχας, απειλούν την υγεία μας ποικιλοτρόπως, γιατί το μικροσκοπικό τους μέγεθος επιτρέπει να εισχωρήσουν στους πνεύμονες και να φτάσουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα υγείας.

Έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα για τη ζωή, καθώς έχουν συνδεθεί με καρδιακά, εγκεφαλικά, καρκίνο έως και άνοια. Το 3% των θανάτων κάθε χρόνου, συνδέονται με αυτά, όπως και το 5% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Δημήτρης Πειρουνάκης, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας εξηγεί στο NEWS 24/7 ότι «υπάρχει σημαντική σύγχυση στο κοινό σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στους αέριους ρύπους και τα αέρια του θερμοκηπίου.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), για παράδειγμα, είναι αέριο του θερμοκηπίου με περιβαλλοντικές συνέπειες, αλλά δεν είναι άμεσα τοξικό για την ανθρώπινη υγεία.

Είναι κρίσιμο να παρακολουθούμε και να μειώνουμε στις πόλεις μας τους αέριους ρύπους που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια (PM), τα οξείδια του αζώτου (NOx) και τα οξείδια του θείου (Sox).

Τα PM2.5 δηλαδή τα λεπτότερα σωματίδια (διαμέτρου μικρότερης ή ίσης των 2,5 μικρομέτρων – μm), προέρχονται κυρίως από εξατμίσεις αυτοκινήτων, καύσεις πετρελαίου και ξύλου, βιομηχανικές εκπομπές, καθώς και από δευτερογενή σωματίδια που σχηματίζονται μέσω χημικών αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα».

Τι επιπλοκές προκαλούν τα PM2.5

Ο καθ’ ύλην αρμόδιος λέει ότι πρόκειται για τους πλέον επικίνδυνους ρύπους, σε ό,τι αφορά την υγεία μας «καθώς μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες και, μέσω των τριχοειδών αγγείων, να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος. Εκεί, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία και για αυτό είναι σημαντικό να ελέγχονται.

Μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην καρδιά, φλεγμονή των αγγείων, εμφράγματα μυοκαρδίου, εγκεφαλικά επεισόδια και αθηροσκλήρωση.

Επηρεάζουν επίσης, το αναπνευστικό σύστημα, προκαλώντας χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και επιδείνωση του άσθματος, ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο, λόγω της πρόκλησης οξειδωτικού στρες».

Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε

Η σοβαρή ρύπανση και η επικινδυνότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Αχαΐας κάνει απαραίτητη τη χρήση μάσκας τύπου Κ95 (όχι μαντήλια ή χειρουργικές μάσκες), για όσους κινούνται σε εξωτερικούς χώρους -για να δουν τι απέμεινε από τη φωτιά.

Όσοι δεν έχασαν τις κατοικίες τους, πρέπει να έχουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες και τα κλιματιστικά ρυθμισμένα στην εσωτερική ανακύκλωση του αέρα. Βοηθά και η χρήση ιονιστών, όπου υπάρχουν.

Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν οι ευπαθείς ομάδες (χρόνιες πνευμονοπάθειες, προϋπάρχουσες καρδιαγγειακές νόσοι) και δη τα άτομα που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, καθώς μπορεί να πάθουν κρίσεις άσθματος.