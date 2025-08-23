Δήμος Αθηναίων: Κλείνει το Άλσος Χωροφυλακής μέχρι νεωτέρας

Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα και μέχρι νεωτέρας το Άλσος Χωροφυλακής. Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα, Σάββατο (23/08), και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Δήμος Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως το Άλσος κλείνει λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης (21/08).

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

“Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη” αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας.