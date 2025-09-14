Δράμα: Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου που αποβίβασε ανήλικους σε απομονωμένη περιοχή

Στη σύλληψη οδηγού λεωφορείου προχώρησε το ΑΤ Δοξάτου, έπειτα από καταγγελία ότι αποβίβασε τρεις μαθητές σε απομονωμένη περιοχή οικισμού της Δράμας.

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) μετά από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.