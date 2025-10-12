Δράμα: Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο – Οδηγούσε αγροτικό μαζί ανήλικους φίλους του

Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του όταν αγροτικό που οδηγούσε μαζί με άλλους ανήλικους ανετράπη στον Βώλακα Δράμας.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Βώλακα Δράμας, όταν τέσσερα ανήλικα αγόρια, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, πήραν αγροτικό όχημα και κινήθηκαν με αυτό μέσα στο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του alpha-news.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο 14χρονος που φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι να χάσει τη ζωή του.

Ένα ακόμη παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα πόδια και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά δεν έχουν υποστεί σοβαρό τραυματισμό και είναι καλά στην υγεία τους. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα και πώς τα παιδιά βρέθηκαν να οδηγούν όχημα χωρίς συνοδεία ενηλίκου.