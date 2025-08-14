Δροσιά: Ταυτοποιήθηκαν τα αποτυπώματα στον εμπρηστικό μηχανισμό

Σε έναν 26χρονο ανήκουν τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος εντοπίστηκε στη Δροσιά.

Ταυτοποιήθηκαν τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στον εμπρηστικό μηχανισμό αποτελούμενο από γκαζάκια, κερί, φυτίλι και μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, που εντοπίστηκε μέσα σε δασική έκταση στην Δροσιά Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων προέκυψε πως είναι ένας 26χρονος που είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές και αναζητείται.

Χθες πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Πυροσβεστικής με την συμβολή της Αστυνομίας, στην οικία που διέμενε στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως να εντοπιστεί και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την σύλληψή του.