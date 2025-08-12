Εμπρηστικός μηχανισμός στη Δροσιά Αττικής – Προσαγωγή υπόπτου

Προσαγωγή υπόπτου μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στη Δροσιά Αττικής.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), στη Δροσιά Αττικής, όπου πολίτης εντόπισε αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και αμέσως ενημέρωσε την Πυροσβεστική, η οποία επιχειρεί αυτή τη στιγμή σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα ανά τη χώρα.

Όπως διακρίνεται στη φωτογραφία, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούταν από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και ρεσό, τα οποία ήταν δεμένα με ταινία.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διεξήγαγε έρευνες στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσει το άτομο που αποπειράθηκε να βάλει φωτιά και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει προσαγωγή υπόπτου που εξετάζεται αν συνδέεται με τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις και τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές: