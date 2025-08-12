Εμπρηστικός μηχανισμός στη Δροσιά Αττικής – Προσαγωγή υπόπτου

Εμπρηστικός μηχανισμός στη Δροσιά Αττικής – Προσαγωγή υπόπτουΔιαβάζεται σε 2'
Προσαγωγή υπόπτου μετά τον εντοπισμό αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στη Δροσιά Αττικής.
- 12 Αυγούστου 2025 13:53
Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), στη Δροσιά Αττικής, όπου πολίτης εντόπισε αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό και αμέσως ενημέρωσε την Πυροσβεστική, η οποία επιχειρεί αυτή τη στιγμή σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα ανά τη χώρα.
Όπως διακρίνεται στη φωτογραφία, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούταν από γκαζάκια, πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό και ρεσό, τα οποία ήταν δεμένα με ταινία.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διεξήγαγε έρευνες στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσει το άτομο που αποπειράθηκε να βάλει φωτιά και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει προσαγωγή υπόπτου που εξετάζεται αν συνδέεται με τον εμπρηστικό μηχανισμό.
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις και τοπικές αρχές.
Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)
- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)