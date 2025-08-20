Ελλάδα Φυλακές

Εφοδος της ΕΛ.ΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού: Κατασχέθηκαν μαχαίρια, κάνναβη και κινητό

Φυλακές Κορυδαλλού (φωτογραφία αρχείου)
Φυλακές Κορυδαλλού (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού, με τρεις συλλήψεις.

Σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε 9 κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών. Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας 7 συσκευασίες με μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

