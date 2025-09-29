Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης – Συνελήφθη για υλικές ζημιές σε ΙΧ

Στο Αυτόφωρο ο γνωστός ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, μετά τις υλικές ζημιές που προκάλεσε την Κυριακή σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας ο Βασίλης Μπισμπίκης, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην Ευελπίδων:

Μεταγωγή του Βασίλη Μπισμπίκη στην Ευελπίδων INTIME

Ο γνωστός ηθοποιός συνελήφθη χθες για πρόκληση υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΚΟΚ που καθίσταται πλημμέλημα.

Το χρονικό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/09) με το φορτηγάκι του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο και διέφυγε, ενώ ύστερα από καταγγελίες των πολιτών που υπέστησαν τις ζημιές, ξεκίνησε προανάκριση από την Τροχαία και από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο ηθοποιός ως ο υπεύθυνος πρόκλησης των ζημιών και ξεκίνησαν αναζητήσεις για την προσαγωγή του.

Στην οικία του δεν εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε όμως το όχημά του που ήταν εμφανώς τρακαρισμένο και μεταφέρθηκε στην Τροχαία, ενώ φαίνεται ενημερώθηκε ότι τον αναζητούσε η Τροχαία και εμφανίστηκε στο Τμήμα, συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.