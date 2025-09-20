Εικόνες καταστροφής στο Μενίδι – Η φωτιά επεκτάθηκε και σε επιχείρηση υποδημάτων

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (19/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας στο Μενίδι.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, το εργοστάσιο ξυλείας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στις φλόγες παραδόθηκε και η γειτονική επιχείρηση υποδημάτων.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις: μια βιοτεχνία ξυλείας, μία επιχείρηση κατασκευής παλετών και μια επιχείρηση κατασκευής πλαστικών υποδημάτων.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα κατά μήκος της επιχείρησης, καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες ξυλείας. Από την πρώτη στιγμή, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με ιδιαίτερη δυσκολία, προκειμένου να περιορίσουν την καύσιμη ύλη.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε υπαίθριο χώρο, όπου βρίσκονταν παλέτες και άλλα εύφλεκτα υλικά, γεγονός που συνέβαλε στην άμεση εξάπλωσή της και προκάλεσε ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσκόλεψαν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Πάντως, η έντασή τους έχει πλέον εξασθενήσει.

Στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κηφισίας, οι πυροσβέστες με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων έριξαν τμήμα περίφραξης, ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν τα πεζοπόρα τμήματα και να σβήσουν τις τελευταίες εστίες στην επάνω πλευρά του οικοπέδου.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Από αέρος, μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν τέσσερα ελικόπτερα.

Πυκνοί μαύροι καπνοί “σκέπασαν” την περιοχή

Σημειώνεται επίσης ότι από τη φωτιά προκλήθηκε ένα τεράστιο νέφος μαύρου καπνού, το οποίο έγινε γρήγορα ορατό από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, αλλά και από πολλές περιοχές της Αττικής.

Μέσω έκτακτης ειδοποίησης από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, κρατώντας κλειστές πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ανέφερε:

“Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

Φωτογραφίες από το σημείο:

