Έκρηξη στα Ιλίσια: Οι εκβιασμοί για “προστασία” και η προειδοποίηση

“Προειδοποιητική” επίθεση βλέπουν οι Αρχές πίσω από την έκρηξη σε ντισκοτέτ στα Ιλίσια. Εκβίαζαν τον επιχειρηματία για προστασία και εκείνος είχε αρνηθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξιχνίαση της βομβιστικής επίθεσης σε ντισκοτέκ στα Ιλίσια, στην οδό Μέξη, χθες το βράδυ.

Από την έκρηξη μικρής ισχύος που σημειώθηκε, προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του καταστήματος, σε δύο σταθμευμένα οχήματα και σε ένα τζάμι του διπλανού ξενοδοχείου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τυχόν τραυματισμοί.

Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ένα αυτοκίνητο που πέρασε από το σημείο πριν την έκρηξη, οι περισσότεροι όμως έκαναν λόγο για ένα άτομο που πέταξε ένα αντικείμενο και τράπηκε σε φυγή πεζός, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί να υπήρχαν τυχόν συνεργοί του ως τσιλιαδόροι σε κοντινή απόσταση, γι’ αυτό και θα συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή για να αναλυθούν.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας που είχε ανοίξει την ντισκοτέκ τον περασμένο Μάιο, δήλωσε στους αστυνομικούς πως δεν είχε προηγούμενα με κανέναν, όμως οι αστυνομικοί έμαθαν από μάρτυρες πως είχε δεχθεί επίσκεψη από κάποια άτομα που τον εκβίαζαν για «προστασία» και την είχε αρνηθεί και έτσι καταλήγουν πως η επίθεση είχε περισσότερο τον χαρακτήρα της προειδοποίησης.

Από το σημείο, οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας, περισυνέλλεξαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης που τα έχουν στείλει στα εργαστήρια για χημική ανάλυση, εικάζεται πάντως πως χρησιμοποιήθηκε δυναμίτιδα με βραδύκαυστο φυτίλι και η βόμβα ήταν μικρής ισχύος.