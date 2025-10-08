Ιλίσια: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές, το βράδυ της Τρίτης (7/10) μετά από ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο επί της Μιχαλακοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης (7/10), σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της Οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Πυροσβεστική και Αστυνομία, καθώς και άνδρες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που βρισκόταν παρκαρισμένο έξω από το μαγαζί έχει υποστεί μικρές υλικές ζημιές, όπως και το νυχτερινό κέντρο εξωτερικά. Σημειώνεται πως, το μαγαζί ήταν κλειστό με αποτέλεσμα να αποφευχθούν ευτυχώς τραυματισμοί.

Οι αρχές συνέλεξαν μαρτυρίες και σε αυτό το στάδιο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση της έκρηξης, μεταξύ των οποίων να έγινε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού από διερχόμενα άτομα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, που μίλησε στο Action 24 το πρωί της Τετάρτης, τις έρευνες για το συμβάν έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ίδια ανέφερε ότι το συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο δεν είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και, όπως είπε, «ήταν αρκετά νωρίς η ώρα που ο δράστης ή οι δράστες επέλεξαν να τοποθετήσουν τον μηχανισμό».

Μένει να αποσαφηνιστεί από τις έρευνες αν υπήρχε συνεργός σε κάποιο άλλο σημείο, ενώ οι αστυνομικοί όλο το βράδυ βρίσκονταν στην περιοχή για να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό. «Είναι μια περιοχή που προσφέρεται για βιντεοληπτικό υλικό» πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νυχτερινό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο και είναι μερικά μέτρα μακριά από το Hilton.

Ως προς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον εκρηκτικό μηχανισμό, η ίδια απάντησε πως οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος, γι’ αυτό είχαμε μια τόσο ισχυρή έκρηξη, η οποία όμως δεν προκάλεσε τόσο εκταταμένες υλικές ζημιές, όπως είπε. «Αν υπήρχε πεζός ή διερχόμενος οδηγός με ένα δίκυκλο θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά».

