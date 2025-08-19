Εκτέλεση στον Άγιο Παντελεήμονα: Βαρύ όνομα στη Μαφία ο αδελφός του θύματος

Ο αδελφός του θύματος της εκτέλεσης είναι έγκλειστος των φυλακών, για ληστείες, περί όπλων, απόπειρα ανθρωποκτονίας και φέρεται να έχει συνεργαστεί με γνωστό μαφιόζο και να είχε κόντρες με οργάνωση που δρα κυρίως στα Νότια Προάστια.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εν ψυχρώ εκτέλεση ενός 47χρονου Αλβανού χθες το βράδυ (18/8), σχεδόν έξω από το σπίτι του, επί της οδού Μ. Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το θύμα δέχτηκε επίθεση από έναν δράστη που του είχε στήσει καρτέρι. Πιθανόν μάλιστα έπαθε και εμπλοκή το όπλο του, καθώς στο σημείο βρέθηκε ένα πλήρες φυσίγγιο και ένας κάλυκας από τον έναν και μοναδικό πυροβολισμό.

Στην προσπάθεια λοιπόν να ξεμπλοκάρει το όπλο του, απέβαλε από το κλείστρο το φυσίγγιο και στη συνέχεια πυροβόλησε το θύμα δεξιά στο στήθος και όχι στο κεφάλι όπως ήταν η αρχική ενημέρωση, προκαλώντας του διαμπερές τραύμα.

Αμέσως μετά, ο δράστης πιθανόν διέφυγε με μηχανή, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων στις Αρχές και συγκεντρώνονται και αναλύεται βιντεολυπτικά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια των Αρχών να φτάσουν στα ίχνη του.

Το θύμα είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για την συμμετοχή του σε συμμορία πορτοφολάδων σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όμως αυτός που πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των Αρχών, είναι ο αδελφός του που είναι έγκλειστος των φυλακών για ληστείες, περί όπλων, απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Φέρεται, δε, να έχει συνεργαστεί με τον γνωστό Αλβανό μαφιόζο με το ψευδώνυμο «Τάκης ο Αλβανός», φίλος του Αλκέτ Ριτζάι, και να είχε κόντρες με οργάνωση που δρα κυρίως στα Νότια Προάστια.

Εκτιμάται λοιπόν ότι ο 47χρονος δολοφονήθηκε από μαφιόζικη οργάνωση ίσως ως εκδίκηση για τις κόντρες που έχει ο αδελφός του στο οργανωμένο έγκλημα.