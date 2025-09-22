Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Ποια ονόματα περιλαμβάνει σήμερα το εορτολόγιο.

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν τα ονόματα Ξανθίππη, Ξάνθιππος, Πολυξένη.

Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη

Η Ξανθίππη και η Πολυξένη ήταν αδερφές που κατάγονταν από την Ισπανία. Έζησαν στα χρόνια του ρωμαίου αυτοκράτορα Κλαύδιου (41-54) και ασπάστηκαν το χριστιανισμό. Η μνήμη τους τιμάται από την εκκλησία στις 23 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ξανθίππη και Πολυξένη.

Η Ξανθίππη ήταν σύζυγος του Πρόβου, που ήταν άρχοντας της χώρας, και μαθήτευσε κοντά στον Απόστολο Παύλο. Η αδερφή της Πολυξένη απήχθη από κάποιον, που ήθελε να τη διαφθείρει, στην Ελλάδα, όπου γνώρισε το χριστιανισμό από τον Απόστολο Φίλιππο.

Και οι δύο αδελφές εργάστηκαν στη συνέχεια για τη χριστιανική πίστη και οδήγησαν σ’ αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία.