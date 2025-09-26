Επικοινωνιακό παιχνίδι καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι – Τι ζητά

Επικοινωνιακά παιχνίδια καταγγέλλει ο Πάνος Ρούτσι, στον απόηχο της έγκρισης του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στα Τέμπη. Έχει ζητήσει και τοξικολογικές εξετάσεις, αίτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει απάντηση.

Η οικογένεια του Ντένι Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για το “πράσινο φως” που άναψε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή του, όπως ανέφερε η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ειδικότερα, η πλευρά του απεργού πείνας καταγγέλλει ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση της οικογένειας για το “τι ακριβώς διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους”.

“Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο, χυδαίο και αδιανόητο. Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις -που δεν έγιναν, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις” δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι.

“Είκοσι λεπτά σχεδόν αφού είχε δημοσιευθεί η είδηση της παραγγελίας της εισαγγελίας πρωτοδικών, η γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, κυρία Λιούπα, δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η παραγγελία. […] Κανένας δεν μπορεί να παίζει όταν υπάρχει απεργία πείνας στη 12η μέρα και άλλη απεργία στην 11η μέρα. Ο Πάνος Ρούτσι αγωνιά και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αγωνία του” υπογράμμισε.

Η εισαγγελική παραγγελία και η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι

Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας να διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθούν δείγματα της σορού του 22χρονου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκταφή αφορά στην ταυτοποίηση γενετικού υλικού (dna) της σoρού του γιου του.

Σύμφωνα με δήλωσή του στο OPEN, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε πως δεν επιθυμεί να γίνει εκταφή μόνο για ταυτοποίηση της σορού και επιθυμεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να γίνει γνωστός ο μηχανισμός θανάτου του γιου του και έτσι συνεχίζει την απεργία πείνας.

Αιτήματα και άλλων συγγενών για εκταφή και συμπληρωματική ανάκριση

Υπενθυμίζεται ότι νέο υπόμνημα για την εκταφή της σορού της κόρης της, Μάρθης, κατέθεσε χθες στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας η Μαρία Καρυστιανού.

Επίσης, χθες, ο Παύλος Ασλανίδης επανέφερε ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας, το αίτημά του για εκταφή των λειψάνων του παιδιού του. Είναι το τρίτο αίτημα που καταθέτει ο κ. Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη. Τα δύο προηγούμενα αφορούσαν στον έλεγχο για χημικές ουσίες και απορρίφθηκαν και από τον ανακριτή και από το δικαστικό συμβούλιο. Αυτή τη φορά η εκταφή ζητείται και για την ταυτοποίηση της σορού και για τον εντοπισμό χημικών υλικών.

Παράλληλα, νέο υπόμνημα κατέθεσαν 76 συγγενείς θυμάτων στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά πράξεων. Ανάμεσα στα άλλα αιτήματα, είναι η εκταφή της σορού του παιδιού του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Για την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι σε όλη τη χώρα.