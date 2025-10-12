Επιστρέφει τη Δευτέρα ο Δακτύλιος – Ποιες μέρες και ώρες θα ισχύει

Σκοπός του Δακτύλιου είναι η αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας. Οι οδηγοί θα πρέπει να θυμούνται ότι οι παραβάσεις του μέτρου επιφέρουν χρηματικά πρόστιμα.

Επιστρέφει αύριο, Δευτέρα (13/10) ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Ο μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Σκοπός του μέτρου η αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.

Κατά την περίοδο ισχύος του, Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ. έως 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους:

Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Οι οδηγοί θα πρέπει να θυμούνται ότι οι παραβάσεις του μέτρου επιφέρουν χρηματικά πρόστιμα.

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής