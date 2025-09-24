Επίθεση με drones στον “Στόλο για τη Γάζα” ανοιχτά της Κρήτης

Για επίθεση drones με κρότου – λάμψης κατά πλοίων του Global Sumud Flotilla κάνει λόγο το March To Gaza Greece.

Eπίθεση από drones με κρότου – λάμψης και χημικά καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/09), ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση του “March to Gaza Greece” η επίθεση έγινε 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου – εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

«Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος. Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR.

Καλούμε κάθε άνθρωπο με συνείδηση: σε εγρήγορση και ετοιμότητα, σε πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση και το Λιμενικό ώστε να δράσουν τώρα, πριν συμβεί τραγωδία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“Παρά τις επιθέσεις, ο στόλος συνεχίζει την πορεία του για συνάντηση με τα 6 ελληνικά πλοία“, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Global Sumud Flotilla είναι διεθνής στόλος, με πληρώματα από 50 χώρες που, όπως αναφέρουν, έχει στόχο «να σπάει ο παράνομος ισραηλινός αποκλεισμός».

Στο Στόλο για τη Γάζα συμμετέχουν και 3 ελληνικά πλοία, τα οποία είναι ασφαλή.

«Δεν μας εκφοβίσουν όμως αυτές οι τακτικές. Οι κινήσεις που κάνει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες της πείνας και της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο δυνατή από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παραδώσουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού απλώς δυναμώνει τη δέσμευσή μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του «March to Gaza Greece».

“Στόλος για τη Γάζα”: Έρευνα του Λιμενικού μετά τις αναφορές για επίθεση

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης μετά τις σχετικές αναφορές.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.