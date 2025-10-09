Επίθεση με πιρούνι: “Εκατοντάδες χτυπήματα – Θαύμα πώς γλίτωσε”, λέει ο γιατρός της 37χρονης

Δεκάδες χτυπήματα στο πρόσωπο είχε η 38χρονη που δέχτηκε επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της. Η γυναίκα είναι στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και κινδύνευσε να χάσει την όρασή της.

Με σοβαρό τραύμα στο μάτι νοσηλεύεται στο “Αττικόν” η 37χρονη – τριών μηνών έγκυος- που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι από τον σύζυγό της.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μη χάσει την όρασή της, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το έμβρυο δεν κινδυνεύει.

“Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Ήταν όλο το πρόσωπό της χτυπημένο. Πρέπει να τη χτυπούσε με τόσο μίσος, μάλλον ήθελε να τη σκοτώσει. Είναι θαύμα πώς γλίτωσε. Μας είπε ότι βγήκε γυμνή στο δρόμο και φώναζε βοήθεια και κάποιοι γείτονες κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έτσι σώθηκε. Αυτό το φρικτό περιστατικό που είδαμε με εκατοντάδες χτυπήματα από πιρούνι… είναι θαύμα πώς γλίτωσε” περιέγραψε ο γιατρός της, μιλώντας στο Mega.

“Ήταν αιμόφυρτη, τα μάτια της σε κακή κατάσταση. Τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με κίνδυνο να χάσει την όρασή της. Είναι τριών μηνών έγκυος και ευτυχώς το έμβρυο δεν κινδυνεύει” είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Δίωξη για κακούργημα στον σύζυγό της

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται ο 43χρονος Γεωργιανός, που τραυμάτισε τη σύζυγό του με πιρούνι. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της 31ης τακτικής ανακρίτριας προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Το χρονικό του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας

Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ο 43χρονος επιτέθηκε στη 37χρονη σύζυγό του με ένα πιρούνι χτυπώντας τη στο πρόσωπο, καταφέρνοντας χτυπήματα στο δεξί της μάτι καθώς και στα ζυγωματικά.

Η γυναίκα, αιμόφυρτη, έφτασε αργά το ίδιο βράδυ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και πλέον νοσηλεύεται στη Μαιευτική κλινική.

Η 37χρονη κατήγγειλε το περιστατικό την Τετάρτη (8/10) και οι αρχές συνέλαβαν τον δράστη ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα.