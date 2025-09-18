Έρευνες για 27χρονο δραπέτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας

Οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς, προσφέροντας εργασία στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Κρατούμενο των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας στη Χαλκιδική αναζητούν οι Αρχές, καθώς φαίνεται να απέδρασε από τις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Πρόκειται για 27χρονο, υπήκοο Αλβανίας, η απουσία του οποίου διαπιστώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι. Η διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας για να ξεκινήσουν έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί.

Σημειώνεται ότι οι κρατούμενοι στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας ζουν σε ημιελεύθερο καθεστώς, προσφέροντας εργασία στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού ιδρύματος.