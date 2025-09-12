Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 49χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 49χρονος που έπεσε από ύψος 8 μέτρων ενώ εκτελούσε εργασίες στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα της Παρασκεύης (12/9), στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, 49χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψος 8 μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.

To ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνόδευσαν οχήματα της αστυνομίας, για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο.