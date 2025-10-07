Ελλάδα Πάτρα

Εργατικό ατύχημα στην Πάτρα: Κεραυνός χτύπησε χειριστή μηχανήματος

Οικοδομή (φωτογραφία αρχείου)
Οικοδομή (φωτογραφία αρχείου)

Κεραυνός χτύπησε χειριστή μηχανήματος σε οικοδομή στην Πάτρα. Στο νοσοκομείο ο 42χρονος.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24news,γύρω στις 10.30 το πρωί της Τρίτης (07/10) έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, ο 42χρονος δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

