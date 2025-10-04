ΟΣΕ: Διάρρηξη στα γραφεία της εταιρείας

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία τoυ ΟΣΕ στην οδό Καρόλου, στην Αθήνα.

Διάρρηξη σημειώθηκε σε άγνωστο χρόνο στο κτίριο του ΟΣΕ, επί της οδού Καρόλου 27 στην Ομόνοια, που έγινε αντιληπτή το πρωί της 1ης Οκτωβρίου.

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση, αστυνομικοί της οποίας διαπίστωσαν πως ο άγνωστος ή οι άγνωστοι δράστης εισήλθαν από ανασφάλιστο παράθυρο από παρακείμενο εγκαταλελειμμένο κτίριο και, αφού εισήλθαν σε γραφεία του 6ου και του 7ου ορόφου, αφαίρεσαν έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή και λάπτοπ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.