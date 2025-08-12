Εύβοια: Φορτηγό πλοίο έδεσε σε παραλία λόγω των θυελλωδών ανέμων

Στην παραλία του Αλμυροποτάμου αναγκάστηκε να δέσει πλοίο εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Ισχυροί άνεμοι και πολλά μποφόρ επικρατούν τις τελευταίες ώρες στην Εύβοια, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα φορτηγό πλοίο να προβεί σε αναγκαστική στάθμευσή του σε παραλία της περιοχής.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του evima, το φορτηγό πλοίο Πανορμίτης, υπό ελληνική σημαία και με βασική δραστηριότητα τα δρομολόγια εντός Ελλάδας, δεν κατάφερε να διασχίσει το Καβοντόρο λόγω των θυελλωδών ανέμων και αναγκάστηκε να αγκυροβολήσει εκτάκτως στην παραλία του Αλμυροποτάμου.

Η παρουσία του πλοίου, με το μεγάλο του μέγεθος και το χαρακτηριστικό του σκαρί, “σε απόσταση αναπνοής” από την ακτή, αποτέλεσε απρόσμενο θέαμα για τους λουόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν με έκπληξη όλη τη διαδικασία.

Αυτό είναι το πλοίο