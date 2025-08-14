Κλείνει τον Οκτώβρη η Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Κλείνει για εργασίες συντήρησης τον Οκτώβριο η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου στη Χαλκίδα.

Εργασίες συντήρησης έχουν προγραμματιστεί από τον Σεπτέμβρη ως τον Δεκέμβριο στην Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου (Νέα Γέφυρα) στη Χαλκίδα, η οποία θα κλείσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μάλιστα για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το egnomi.gr, μέσα στον Οκτώβριο η γέφυρα θα κλείσει για μια εβδομάδα και στα δύο ρεύματα, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Τροχαίας Απόστολος Λαλιάρης στη σύσκεψη φορέων που έγινε στο δημαρχείο Χαλκίδας.

Η Υψηλη Γέφυρα της Χαλκίδας ISTOCK

Η ιστορία της Υψηλής Γέφυρας Ευρίπου

Η Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου στη Χαλκίδα, γνωστή και ως Νέα Γέφυρα Χαλκίδας, αποτελεί ένα εμβληματικό σύγχρονο τεχνικό έργο που ενώνει την Εύβοια με τη Στερεά Ελλάδα. Πρόκειται για καλωδιωτή γέφυρα συνολικού μήκους 694,5 μέτρων και ωφέλιμου πλάτους 12,5 μέτρων, η οποία «κρέμεται» από 144 συρματόσχοινα και έχει ελεύθερο ύψος 34,5 μέτρα από τη θάλασσα, επιτρέποντας τη διέλευση μεγάλων πλοίων.

Η κατασκευή της ξεκίνησε το Μάιο του 1985 και ολοκληρώθηκε το 1993, με τα επίσημα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 9 Ιουλίου του ίδιου έτους. Το λεπτότερο κατάστρωμά της, μόλις 45 εκατοστά, αποτελεί παγκόσμια τεχνική πρωτοπορία. Η γέφυρα σχεδιάστηκε για να αποσυμφορήσει την κίνηση από την παλαιά συρταρωτή γέφυρα και να εξυπηρετεί τη βαριά κυκλοφορία, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.