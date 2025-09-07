Εξάρχεια: Άνδρες των ΜΑΤ πέταξαν δακρυγόνο σε κατάστημα – Βίντεο

Εικόνες απρόκλητης αστυνομικής βίας χθες το βράδυ στα Εξάρχεια. Ένστολοι πέταξαν κρότου λάμψης και δακρυγόνο σε κατάστημα με κόσμο.

Ακόμα ένα άγριο περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (07/09) στην περιοχή των Εξαρχείων όπου άνδρες της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσαν αναταραχή σε κατάστημα, ενώ πλήθος κόσμου διασκέδασε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου, που ήταν μπροστά στο περιστατικό, στο NEWS24/7, ενώ αρκετά άτομα βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κοντά στην οδό Σόλωνος, ομάδα ένστολων, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, προκάλεσαν ένταση – για άγνωστη αιτία – και πέταξαν κρότου λάμψης.

Τότε, όσοι θαμώνες του καταστήματος βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο έσπευσαν στο εσωτερικό για να προστατευθούν αλλά οι άνδρες της ΕΛΑΣ δεν πτοήθηκαν. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, οι ένστολοι εισέρχονται με τα γκλοπ ανά χείρας στο κατάστημα, σπρώχνοντας με τις ασπίδες τους τον κόσμο που έχει στιβαχτεί στο μαγαζί.

Mετά από λίγο, ένα αντικείμενο εξφενδονίζεται προς τους αστυνομικούς οι οποίοι αποφασίζουν να αποχωρήσουν πετώντας όμως στο γεμάτο κόσμο εσωτερικό του καταστήματος ένα δακρυγόνο.