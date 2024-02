Εξάρχεια: Βανδάλισαν το “Polyamorous” επειδή “εξευγένιζε τη γειτονιά”

Μεγάλες υλικές ζημιές και καταστροφές άφησαν πίσω τους άγνωστοι, οι οποίοι βανδάλισαν το ανθοπωλείο “Polyamorous” στα Εξάρχεια. Παραμένει ανοιχτό παρά τον βανδαλισμό.

Εικόνες καταστροφής και βανδαλισμού κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις, από το ανθοπωλείο και κατάστημα “Polyamorous“, το οποίο αποτέλεσε στόχο αγνώστων, επειδή προάγει τον “εξευγενισμό” της γειτονιάς των Εξαρχείων.

Άγνωστοι προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές, σπάζοντας δεκάδες μπουκάλια κρασιού και καταστρέφοντας λουλούδια και εμπόρευμα του καταστήματος, ενώ πέταξαν τρικάκια με το σύνθημα “ενάντια στον εξευγενισμό της γειτονιάς μας“.

Ένας εκ των ιδιοκτητών του γνωστού concept store, ο Αλέξανδρος Γκικόπουλος, δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα social media φωτογραφίες από τον βανδαλισμό που σημειώθηκε στο κατάστημά του, γράφοντας χαρακτηριστικά πως “πίσω στο μακρινό παρελθόν για κάποιους αλλά και κοντινό για κάποιους άλλους, όταν με μάθαιναν να εναντιώνομαι σε κάτι που δεν μου άρεσε, μου έλεγαν να το κάνω με τον λόγο, με επιχειρήματα και σίγουρα χωρίς καθόλου βία.

Κάπως έτσι μάλλον έμαθαν και αυτούς να εναντιώνονται στον ‘εξευγενισμό’ της γειτονιάς τους (λες και δεν είναι και δική μας γειτονιά), που μάλλον προκάλεσε ένα ανθοπωλείο“.

Σχετική ανάρτηση έκανε στον λογαριασμό της και η συνιδιοκτήτρια του καταστήματος Ελένη Νικολούλια, δημοσιεύοντας την ανάρτηση του Αλέξανδρου Γκικόπουλου και συνοδεύοντάς τη με το σχόλιο “Γιατί εσύ φταις που δεν μπορώ να βρω σπίτι στα Εξάρχεια…“.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Παρά τον βανδαλισμό, το κατάστημα παραμένει ανοιχτό και σήμερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, με τους χρήστες του διαδικτύου να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και να το στηρίζουν με τις αγορές τους.

Τι είναι το Polyamorous;

Το Polyamorous αποτελεί ένα από τα πιο νέα μαγαζιά της οδού Μαυρομιχάλη και μπορεί η ταμπέλα να γράφει “Άνθη, Ποτά“, αλλά μόλις περάσετε το κατώφλι του, σας περιμένουν μερικές πολύ σέξι εκπλήξεις.

Η Ελένη Νικολούλια και ο Αλέξανδρος Γκικόπουλος, όπως αναφέρει το OneMan, που ξέρουν τον κόσμο των μπαρ και των αποσταγμάτων όσοι λίγοι στην Αθήνα, αποφάσισαν να ανοίξουν στα Εξάρχεια, τη γειτονιά που ζουν τα τελευταία 8 χρόνια, ένα concept store που συνδυάζει τα αγαπημένα τους πράγματα με ένα twist.

Έτσι, στο Polyamorous θα βρεις premium ποτά και φιάλες που έχει επιλέξει προσωπικά το ζευγάρι, φυτά όπως ζάμιες, αλοκάσιες και πόθους, αλλά και λουλούδια όπως τριαντάφυλλα, ήλιους και κρίνους, καθώς θέλουν ο κόσμος να αρχίσει και πάλι να προσφέρει πολύχρωμα μπουκέτα με λουλούδια με ή ακόμα καλύτερα χωρίς λόγο. Εδώ όμως, εκτός από το να αγοράσεις το αγαπημένο σου ποτό, μπορείς να απολαύσεις και προσεκτικά φτιαγμένα coktails on the go που σίγουρα δε θα σε αφήσουν ασυγκίνητο.

Κι επειδή ένα μαγαζί που ονομάζεται Polyamorous (πολυσυντροφικότητα), δε θα μπορούσε να περιορίζεται μόνο στα ποτά και στα φυτά, θα επιστρέψουμε στη σέξι έκπληξη που γράψαμε στην αρχή, αφού η Ελένη και ο Αλέξανδρος αποφάσισαν να αφιερώσουν ένα κομμάτι του μαγαζιού τους σε sex toys και αξεσουάρ που αναμένεται να κάνουν λίγο πιο spicy την ερωτική σας ζωή.

Όσο για τον ίδιο τον χώρο, αυτός είναι ψηλοτάβανος και φωτεινός και σε προσκαλεί να περάσεις το κατώφλι του, για να δεις όλες τις εκπλήξεις που κρύβονται στα ράφια.