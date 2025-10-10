Φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος με φυματίωση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο ασθενής κρατούμενος που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές την ερχόμενη εβδομάδα του, αφού θα έχει ολοκληρώσει την θεραπεία του.

Στο νοσοκομείο Λαμίας νοσηλεύεται Έλληνας κρατούμενος των φυλακών Δομοκού ο οποίος νόσησε από φυματίωση.

Όπως μεταδίδει το lamianow.gr, όλα ξεκίνησαν πριν δύο εβδομάδες όταν ο κρατούμενος εμφάνισε συμπτώματα της ασθένειας η οποία και διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε άμεσα και εξακολουθεί να παραμένει φρουρούμενος, για την θεραπεία του.

Το κρούσμα φυματίωσης σήμανε συναγερμό στο Κατάστημα Κράτησης του Δομοκού και υπό τον φόβο της εξάπλωσης της νόσου δύο κλιμάκια γιατρών, ένα από τον ΕΟΔΥ και ένα από το Νοσοκομείο Λαμίας μετέβησαν στο σημείο.

Ακολούθησε έλεγχος των κρατουμένων και του προσωπικού, με test Mantoux, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εξεταζόμενοι είχαν μολυνθεί από το βακτήριο της φυματίωσης.

Να σημειωθεί ότι ένας αριθμός κρατουμένων βγήκε θετικός στο βακτήριο και χρειάστηκε οι εξεταζόμενοι να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητικές) που θα έδειχναν αν επρόκειτο για φορείς του βακτηρίου ή για ενεργή και μεταδοτική μόλυνση.

Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά αφού ουδείς δεν διαπιστώθηκε με ενεργή φυματίωση.

Ο ασθενής κρατούμενος που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές την ερχόμενη εβδομάδα του, αφού θα έχει ολοκληρώσει την θεραπεία του και θα έχει συμπληρώσει τις 18 ημέρες που απαιτούνται για την μη μετάδοση της νόσου.