Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112 για επικίνδυνους καπνούς

Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής. Επικίνδυνοι καπνοί στην πειροχή.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (04/09) σε αποθηκευτικό χώρο ελαιοτριβείου στην περιοχή της Ορμύλιας, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 36 πυροσβέστες, 15 οχήματα και δύο βραχιονοφόρα.

Στην περιοχή έχει ηχήσει και το 112, για να επισημάνει τον κίνδυνο από επικίνδυνους καπνούς, με τη σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

