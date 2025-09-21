Φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου: Κατέληξε και η 36χρονη εγκαυματίας

Υπέκυψε και η 36χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη φωτιά στο γήπεδο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Έχασε τη μάχη με τη ζωή η 36χρονη η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια της φωτιάς σε γήπεδο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στα τέλη του Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 36χρονη έδινε άνιση μάχη εδώ και έναν μήνα καθώς είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο 34% του σώματός της ενώ υποστηριζόταν μηχανικά.

Τελικά η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκοςο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά.

Το χρονικό της φονικής πυρκαγιάς στο γήπεδο της Αμμουδάρας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 22 Αυγούστου όταν στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη ξεσπά φωτιά.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε φέροντας όμως βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν την γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και την έβγαλαν με ασφάλεια έξω από το γήπεδο.

Εκεί υπήρχαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 36χρονη Μαρία λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Εκεί και κατέληξε έπειτα από έναν μήνα.