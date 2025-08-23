Ηράκλειο: Φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα – Δύο άτομα στη ΜΕΘ

Με σοβαρά εγκαύματα και διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ νοσηλεύονται δύο άτομα που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του ΕΓΟ Ηρακλείου, στην Αμμουδάρα, μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στις εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με αποτέλεσμα δύο άτομα να βρίσκονται διασωληνωμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο neakriti.gr, η φωτιά ξέσπασε ξαφνικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, την ώρα που οι δύο άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τους. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες να επιχειρούν για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Πολίτης που βρισκόταν κοντά στο σημείο και συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV τις συγκλονιστικές στιγμές: «Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και οι δύο διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων και της εισπνοής καπνού.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, ωστόσο η κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων προκαλεί μεγάλη ανησυχία.