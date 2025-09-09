Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – 112 για επικίνδυνους καπνούς

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής ζητώντας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω επικίνδυνων καπνών.