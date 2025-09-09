Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου – 112 για επικίνδυνους καπνούς

Κατάσβεση φωτιάς από την Πυροσβεστική (αρχείο)
eurokinissi

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (9/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής ζητώντας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω επικίνδυνων καπνών.

 

