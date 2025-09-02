Φωτιά σε ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισίας – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας. Καταστράφηκε ολοσχερώς.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (2/9) σε όχημα επί της Λεωφόρου Κηφίσιας στο ύψος του Χαλανδρίου, κοντά στο νοσοκομείο Υγεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το όχημα ήταν σταθμευμένο και λίγο αργότερα έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το NEWS 24/7:

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 9 Πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω του περιστατικού, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.