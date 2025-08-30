Φωτιά σε τέσσερα μέτωπα στα Γρεβενά – Κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Φωτιά σε τέσσερα μέτωπα στα Γρεβενά – Κεραυνοί και ισχυροί άνεμοι στην περιοχήΔιαβάζεται σε 1'
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική στα Γρεβενά για τέσσερις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς στην περιοχή. Ήχησε το 112.
Φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών όπου παρατηρείται έντονη κεραυνική δραστηριότητα την τελευταία ώρα, καθώς καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έχει ξεσπάσει στην περιοχή.
Η Πυροσβεστική έκανε λόγο για τέσσερις διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, για τις οποίες κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την κατάσβεση των εστιών.
Πριν από μερικά λεπτά ήχησε και το 112, που ενημέρωνε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.